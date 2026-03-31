Blitzersäule in Leipziger Zentrum angezündet: 100.000 Euro Schaden

Leipzig - Unbekannte Täter machten sich in der Nacht von Montag auf Dienstag an einer Blitzersäule im Leipziger Zentrum zu schaffen.

Die Schäden des Brandes sind klar zu erkennen. © 7aktuell.de | Eric Pannier

An dem Standblitzer in der Straße des 18. Oktober wurde laut Polizeisprecher Paul Engelmann gegen 3.10 Uhr ein Feuer gelegt.

Dabei wurde die Säule "erheblich beschädigt und ist nicht mehr funktionstüchtig", hieß es.

Bilder zeigen das Ausmaß des Brandes.

Die Höhe des Sachschadens wird auf über 100.000 Euro geschätzt.