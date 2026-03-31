Blitzersäule in Leipziger Zentrum angezündet: 100.000 Euro Schaden

Unbekannte Täter machten sich in der Nacht von Montag auf Dienstag an einer Blitzersäule im Leipziger Zentrum zu schaffen.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Unbekannte Täter machten sich in der Nacht von Montag auf Dienstag an einer Blitzersäule im Leipziger Zentrum zu schaffen.

Die Schäden des Brandes sind klar zu erkennen.
Die Schäden des Brandes sind klar zu erkennen.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

An dem Standblitzer in der Straße des 18. Oktober wurde laut Polizeisprecher Paul Engelmann gegen 3.10 Uhr ein Feuer gelegt.

Dabei wurde die Säule "erheblich beschädigt und ist nicht mehr funktionstüchtig", hieß es.

Bilder zeigen das Ausmaß des Brandes.

Polizei freut sich über flauschige Nachwuchs-Ermittlerin: Das haben Beamte mit ihr vor
Polizeimeldungen Polizei freut sich über flauschige Nachwuchs-Ermittlerin: Das haben Beamte mit ihr vor

Die Höhe des Sachschadens wird auf über 100.000 Euro geschätzt.

Der Blitzer ist aktuell außer Betrieb.
Der Blitzer ist aktuell außer Betrieb.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Auf welche Weise der Brand gelegt wurde, ist noch nicht bekannt und wird Gegenstand der laufenden Ermittlungen sein.

Verletzt wurde niemand.

Titelfoto: Montage: 7aktuell.de | Eric Pannier

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: