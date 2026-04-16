Blitzmarathon in Bayern: Polizei fasst mehr als 10.800 Raser in 24 Stunden

München - Bayerns Polizei hat beim Blitzmarathon weit mehr als 10.000 Temposünder erwischt. "Das sind erheblich mehr als beim Blitzmarathon 2025, als es mit 9832 rund 1000 Geschwindigkeitsverstöße weniger gab", sagte Innenstaatssekretär Sandro Kirchner (50, CSU) zur Bilanz der landesweiten 24-Stunden-Schwerpunktaktion vom 15. April bis zum 16. April.

Beim 13. Blitzmarathon in Bayern hat die Polizei weit mehr als 10.000 Temposünder erwischt. © Daniel Löb/dpa

Konkret registrierten die Polizei sowie die teilnehmenden Gemeinden und Zweckverbände den Angaben zufolge 10.840 Geschwindigkeitsverstöße.

Trauriger Spitzenreiter im "Raser-Ranking" war demnach ein Autofahrer auf der Autobahn A8 bei Valley im Landkreis Miesbach. Der Mann wurde mit Tempo 240 geblitzt - erlaubt waren aus Lärmschutzgründen aber nur 100 Kilometer pro Stunde.

Neben einem dreimonatigen Fahrverbot erwarten ihn auch ein saftiges Bußgeld sowie zwei Punkte in Flensburg.

"Im Straßenverkehr entscheidet die Geschwindigkeit über Leben und Tod. Raser wie dieser Pseudo-Rennfahrer auf der A8 werden für ihr unverantwortliches Handeln bestraft, weil sie eine Gefahr für den Straßenverkehr sind", betonte Kirchner.

Tatsächlich ist Rasen eine der Hauptunfallursachen in Bayern.