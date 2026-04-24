Blöd gelaufen: Einbrecher flieht, hat gegen den Polizeihund aber keine Chance

Krefeld - Mit einem Biss ins Bein hat Polizeihund Beast in Krefeld die Flucht eines mutmaßlichen Einbrechers beendet.

Dank des Polizeihundes Beast wurde ein polizeibekannter Einbrecher geschnappt. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Der bereits polizeibekannte Mann wurde festgenommen und in einem Krankenhaus operiert, wie die Polizei mitteilte. Der 50-Jährige soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte am späten Nachmittag eine verdächtige Person beobachtet, die um ein frei stehendes Einfamilienhaus im Benrader Feld schlich. Er informierte die Polizei. Der Diensthundeführer, der zuerst am Haus war, stellte demnach einen Einbruch fest - und sah, wie ein Mann aus einem der hinteren Fenster entkam.

Der mutmaßliche Einbrecher flüchtete zu Fuß und versteckte sich in einem angrenzenden Feld. Ein Polizeihubschrauber suchte das Areal dann ab.

Der Gesuchte sei dann in einen Garten geflüchtet und habe sich dort in einer Hütte versteckt, schrieb die Polizei weiter. Nach Aufforderungen, sich freiwillig zu stellen, versuchte er erneut durch ein Fenster zu flüchten.