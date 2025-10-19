Blöd gelaufen: ICE-Fahrt ohne Ticket endet für 47-Jährigen im Knast
Halle (Saale) - Eine ICE-Fahrt bis zum Hauptbahnhof Halle (Saale) endete für einen 47-Jährigen am Freitag im Knast.
Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde der Schwarzfahrer auf der Fahrt zwischen Berlin und Halle von einer Zugbegleiterin erwischt.
Bei der Ankunft des ICE am Hallenser Bahnhof wurde der 47-Jährige gegen 12.30 Uhr von einer Streife in Empfang genommen.
Bei der anschließenden Identitätsprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Thüringer Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen Weisungen während der Führungsaufsicht vorlag. Er war damals zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten verurteilt worden, hatte seine Strafe allerdings noch nicht angetreten.
Nachdem die Hallenser Beamten den Mann festgenommen und kurzzeitig in die Dienststelle gebracht hatten, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.
"Darüber hinaus leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Erschleichens von Leistungen ein und informierten abschließend die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls", so ein Sprecher.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa