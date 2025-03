Blöd gelaufen! Raser prescht mit 200 Sachen an Polizei vorbei: Diese Strafe erwartet ihn jetzt

Eisenberg - Die Thüringer Autobahnpolizei hat an diesem Wochenende einen Raser geschnappt, der mit viel zu hohem Tempo an den Einsatzkräften vorbei geprescht war. Jetzt wird es für den Mann teuer.

Die Beamten baten den Audi-Fahrer (34) am nächsten Rastplatz zur Kontrolle. © Polizei Thüringen

Wie die Beamten am Sonntag berichteten, war ein Audi-A4-Fahrer mit rumänischem Kennzeichen am Samstagvormittag mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der A9 Richtung Berlin unterwegs, wobei er auch den Polizisten der Autobahnpolizei vorbeizog, die den Verkehr in einem Videowagen überwacht hatten.

Nach der Anschlussstelle Eisenberg nahmen die Beamten die Verfolgung des Rasers auf und stellten bei einer mobilen Geschwindigkeitsmessung satte 199 km/h anstatt der erlaubten 120 km/h fest.

Die Ordnungshüter baten den 34-jährigen Verkehrsrowdy mit deutschem Wohnsitz daraufhin auf dem nächsten Rastplatz zu einer Kontrolle und unterbreiteten ihm, auf welche Konsequenzen er sich nun einstellen muss.