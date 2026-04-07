Blutige Attacke in Kreuzberg: Mann vor Bar mit Messer verletzt

Berlin - In der Montagnacht eskalierte ein Streit vor einer Bar in Kreuzberg, bei dem ein Mann mit einem Messer verletzt wurde.

Die Polizei Berlin ermittelt nach dem Vorfall vor der Bar wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Gegen 0.50 Uhr soll ein 30-Jähriger nach Angaben der Polizei bereits zweimal aus dem Lokal in der Krossener Straße geworfen worden sein.

Doch statt zu gehen, kam es im Eingangsbereich zur nächsten Eskalation: Zwischen ihm und einem 49-Jährigen entwickelte sich eine heftige Auseinandersetzung, die sich schließlich auf den Gehweg verlagerte.

Nach der Rangelei bemerkte der 49-Jährige Schnitt- und Stichverletzungen an seinem Oberschenkel. Rettungskräfte brachten ihn umgehend ins Krankenhaus.

Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst, doch nicht weit. Polizeibeamte konnten den 30-Jährigen wenig später im Bereich Gabriel-Max-Straße/Wühlischstraße festnehmen. Zuvor hatten sie beobachtet, wie er sein Messer während der Flucht wegwarf.