Blutige Eskalation: Mehrere Menschen erleiden bei Streit Stichverletzungen
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Rheinböllen - Großeinsatz für Polizei und Rettungsdienst: Im rheinland-pfälzischen Rhein-Hunsrück-Kreis ist es in Rheinböllen zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen.
Laut Angaben der Polizeidirektion Koblenz mussten die Beamten am Samstagabend gegen 21 Uhr in die Beethovenstraße ausrücken. Vor Ort wurden demnach mehrere Personen festgestellt, die bei einem Streit Stichverletzungen erlitten hatten.
Der Rettungsdienst übernahm die Versorgung der Verletzten und deren Transport ins Krankenhaus.
Nähe Informationen zum Schweregrad der Verletzungen sowie zu dem Auslöser oder den genauen Hintergründen der Auseinandersetzung liegen aktuell noch nicht vor. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.
Titelfoto: 5VISION.NEWS