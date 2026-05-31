Blutige Eskalation: Mehrere Menschen erleiden bei Streit Stichverletzungen

Rheinböllen - Großeinsatz für Polizei und Rettungsdienst: Im rheinland-pfälzischen Rhein-Hunsrück-Kreis ist es in Rheinböllen zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen.

Eine blutige Auseinandersetzung hat am Samstagabend in Rheinböllen für einen Großeinsatz gesorgt. © 5VISION.NEWS

Laut Angaben der Polizeidirektion Koblenz mussten die Beamten am Samstagabend gegen 21 Uhr in die Beethovenstraße ausrücken. Vor Ort wurden demnach mehrere Personen festgestellt, die bei einem Streit Stichverletzungen erlitten hatten.

Der Rettungsdienst übernahm die Versorgung der Verletzten und deren Transport ins Krankenhaus.