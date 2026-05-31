Sekundenschlaf im Auto? Einjähriges Kind bei Unfall verletzt

Auma-Weidetal (Landkreis Greiz) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L1087 bei Auma-Weidatal sind am Samstagnachmittag drei Menschen verletzt worden, darunter ein einjähriges Kind.

Bei Auma-Weidatal kam ein Auto mutmaßlich aufgrund von Sekundenschlaf von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. (Archivbild) © Stefan Puchner/dpa

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 20-jähriger Autofahrer gegen 15.30 Uhr auf Höhe der Ortslage Auma-Weidatal unterwegs, als er vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Straßengraben, kollidierte mit einem Zaun und prallte schließlich gegen einen Baum.

Alle drei Insassen des Autos mussten verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.