Mitten in Innenstadt! Mann läuft über fahrendes Polizeiauto

Koblenz - Das dürfte ein Nachspiel haben: In Koblenz ist ein betrunkener Mann am Samstagabend über ein fahrendes Polizeiauto gelaufen - sehr zur Freude zahlreicher Zuschauer. Die Beamten sahen die Aktion deutlich weniger positiv.

Die Polizeibeamten nahmen den 31-Jährigen fest. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Wie die Polizeidirektion Koblenz in der Nacht auf Sonntag mitteilte, war der Streifenwagen auf dem gut besuchten Görresplatz aufgrund der dortigen Außenbestuhlung der Gastronomie recht langsam unterwegs, als der 31-Jährige auf eine Idee kam.

Den Angaben zufolge kletterte er zunächst auf die Motorhaube des Fahrzeugs, lief anschließend über die Windschutzscheibe und das Dach, ehe er am anderen Ende des Autos wieder von diesem sprang.

Für die fragwürdige Aktion gab es demnach zwar den lauten Applaus mehrere Restaurant- und Cafébesucher, allerdings auch eine Festnahme.

Der Betrunkene musste mit auf die Dienststelle. Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen gestellt - unter anderem auch wegen Sachbeschädigung.