Auseinandersetzung läuft aus dem Ruder: Saisonarbeiter mit Messer verletzt
Weiterstadt - Eine völlig aus dem Ruder gelaufene Meinungsverschiedenheit in einer Unterkunft für Saisonarbeiter hat am Samstag die Polizei in Weiterstadt auf den Plan gerufen. Ein Mann (40) musste in eine Klinik transportiert werden.
Wie die Beamten am Sonntagmorgen mitteilten, war die Rettungsleitstelle im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg am Samstagabend gegen 22.30 Uhr über den heftigen Streit im Stadtteil Schneppenhausen informiert worden.
Aufgrund der zunächst unklaren und womöglich gefährlichen Lage rückten zahlreiche Streifen der Polizei in die Neustraße aus. Vor Ort konnte in der Unterkunft für Erntehelfer ein Arbeiter mit einer Schnittverletzungen am Arm angetroffen werden.
Der 40 Jahre alte Verletzte wurde nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.
Ein möglicherweise an dem gemeldeten Streit beteiligter 36-Jähriger wurde festgenommen.
Das Messer, durch das die Verletzung des 40-Jährigen verursacht worden sein könnte, konnte bei einer Durchsuchung sichergestellt werden. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der blutigen Auseinandersetzung dauern an.
Titelfoto: 7aktuell.de/Vincent B.