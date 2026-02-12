Blutige Gewalttat in Südhessen: 27-Jähriger niedergestochen

Babenhausen - Brutale Attacke! Im südhessischen Babenhausen ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Tat ereignete sich auf offener im Industriegebiet von Babenhausen. © 5VISION.NEWS

Wie die Polizei berichtet, ging am Donnerstag gegen 12.30 Uhr ein Alarm ein.

In der Darmstädter Straße in Babenhausen soll ein 36 Jahre alter Mann einen 27-Jährigen nach einem Streit angegriffen und schwer verletzt haben.

Das Opfer erlitt Stich- und Schnittverletzungen. Zur Tatwaffe ist jedoch noch nichts bekannt.

Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Ein zusätzlich angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz.

Der Bereich rund um den Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Die Darmstädter Straße bleibt im Zuge der polizeilichen Maßnahmen zwischen Ostheimer Weg und Südring weiterhin gesperrt.