Jahrelange Fahndung: Mann nach Millionen-Coup am BER festgenommen

Ein Mann, der mit einem spektakulären Millionenraub in Verbindung stehen soll, ist am Flughafen BER festgenommen worden.

Von Laura Voigt

Die Beamten am Flughafen nahmen den Mann umgehend fest. (Symbolbild)
Die Beamten am Flughafen nahmen den Mann umgehend fest. (Symbolbild)  © Marijan Murat/dpa

Am Mittwoch gegen 12 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei den 38-Jährigen bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus Ankara. Dabei fiel ihnen der Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann auf.

Laut der Ermittler soll der 38-Jährige im November 2022 an einem spektakulären Bandendiebstahl beteiligt gewesen sein.

Die Täter sollen aus einem Tresorraum Schmuck, Gold und Uhren im Wert von rund 18 Millionen Euro gestohlen haben.

Um Spuren zu verwischen, wurde der Tatort anschließend in Brand gesetzt.

Die Einsatzkräfte nahmen den 38-Jährigen umgehend fest und brachten ihn in die Justizvollzugsanstalt Moabit. Dort wurde er einer Haftrichterin vorgeführt, die den Haftbefehl bestätigte und vollzog.

