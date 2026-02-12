Mit fieser Masche: Mann schnappt sich Zwölfjährigen und führt ihn Richtung Wald

Bad Sooden-Allendorf - Erschreckender Vorfall! Im nordhessischen Bad Sooden-Allendorf hat sich ein Mann gegenüber Kindern als Zivilpolizist ausgegeben und einen zwölf Jahre alten Jungen kurzzeitig mitgenommen. Die Polizei ermittelt nun wegen Freiheitsberaubung.

Ein Zwölfjähriger wurde in Bad Sooden-Allendorf (Werra-Meißner-Kreis) von einer Person (20) angesprochen, am Arm gepackt und kurzzeitig mitgenommen. (Symbolfoto) © Bernd Wüstneck/dpa

Nach Angaben der Ermittler wurde der Junge am Dienstagabend gemeinsam mit einem Freund im Bereich des Sportplatzes in der Straße "Huhngraben" gegen 19.19 Uhr von dem unbekannten Mann angesprochen.

Dieser stellte sich als Zivilpolizist vor und zeigte den Kindern Handschellen. Anschließend fasste er den Zwölfjährigen am Arm und forderte ihn auf, mitzukommen. Währenddessen lief der Freund davon und informierte eine Vertrauensperson.

Durch den Griff erlitt der Junge ein Hämatom und wurde leicht verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge führte der Tatverdächtige das Kind über einen Feldweg in Richtung eines Waldgebiets und kehrte später auf demselben Weg zurück.

Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und konnte den Tatverdächtigen gemeinsam mit dem Jungen gegen 21.20 Uhr im Bereich "Schloss Rothestein" antreffen. Bei dem Mann handelt es sich um einen 20-Jährigen aus Bad Hersfeld, der vorläufig festgenommen wurde.