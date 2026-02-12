Falscher Pfleger bestiehlt Seniorin: Zeugen gesucht
Arnstadt (Ilm-Kreis) - Eine bislang unbekannte Person hat sich am Dienstag gegen 13 Uhr Zutritt zu einem Pflegeheim in der Kasseler Straße verschafft.
Nach Zeugenaussagen handelte es sich um eine männliche Person mit weiblicher Erscheinung.
Die Person betrat nach den Erkenntnissen der Polizei die Zimmer von insgesamt vier Bewohnerinnen und Bewohnern. In einem Fall gelang es, aus einer Geldbörse Bargeld zu entwenden.
Gegenüber drei weiteren Bewohnern gab die Unbekannte auf Nachfrage an, die neue Pflegerin zu sein. Hier blieb es beim Versuch und es wurde nichts gestohlen. Anschließend verließ die Person das Gebäude.
Die gesuchte Person wird wie folgt beschrieben:
lange schwarze Haare (vermutlich Perücke)
dunkel geschminktes Gesicht mit rotem Lippenstift
weißer Mantel
schwarze Leggings
schwarze Stiefel
Zudem wurde ein männliches Erscheinungsbild, insbesondere anhand der Gesichtszüge, wahrgenommen.
Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Person geben können, sich bei der Polizei in Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 unter Angabe der Bezugsnummer 0037568/2026 zu melden.
