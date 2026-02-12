Falscher Pfleger bestiehlt Seniorin: Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) - Eine bislang unbekannte Person hat sich am Dienstag gegen 13 Uhr Zutritt zu einem Pflegeheim in der Kasseler Straße verschafft.

Eine unbekannte Person verschaffte sich Zutritt zu einem Pflegeheim in Arnstadt und entwendete Bargeld aus dem Zimmer einer Bewohnerin. (Symbolfoto) © 123RF/pitinan

Nach Zeugenaussagen handelte es sich um eine männliche Person mit weiblicher Erscheinung.

Die Person betrat nach den Erkenntnissen der Polizei die Zimmer von insgesamt vier Bewohnerinnen und Bewohnern. In einem Fall gelang es, aus einer Geldbörse Bargeld zu entwenden.

Gegenüber drei weiteren Bewohnern gab die Unbekannte auf Nachfrage an, die neue Pflegerin zu sein. Hier blieb es beim Versuch und es wurde nichts gestohlen. Anschließend verließ die Person das Gebäude.

Die gesuchte Person wird wie folgt beschrieben:

lange schwarze Haare (vermutlich Perücke)

dunkel geschminktes Gesicht mit rotem Lippenstift

weißer Mantel

schwarze Leggings

schwarze Stiefel

Zudem wurde ein männliches Erscheinungsbild, insbesondere anhand der Gesichtszüge, wahrgenommen.