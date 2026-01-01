Blutige Silvesternacht: 23-Jähriger stirbt nach Streit in Wiesbaden - zwei Festnahmen
Wiesbaden - Schlimme Gewalttat! Ein Streit in der Silvesternacht hat in der Wiesbadener Innenstadt ein tödliches Ende genommen. Zwei Personen wurden mittlerweile festgenommen.
Wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und des Polizeipräsidiums Westhessen hervorgeht, eskalierte kurz nach Mitternacht eine Auseinandersetzung zwischen vier Personen im Bereich "Hirschgraben", bis einer der Beteiligten plötzlich zustach.
Das 23-jährige Opfer erlitt dabei tödliche Verletzungen und verstarb noch vor Ort.
Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei der mutmaßlichen Tatwaffe um ein Messer.
Ein schwer verletzter 22-Jähriger, der ebenfalls in den Konflikt involviert war, wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Bei ihm bestehe aktuell keine Lebensgefahr.
Mutmaßliche Täter wurden festgenommen, Polizei sucht Zeugen
Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnten kurze Zeit später zwei dringend tatverdächtige Personen festgenommen werden. Die beiden 22-Jährigen befinden sich derzeit in Polizeigewahrsam.
Die genauen Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Weitere Ermittlungen hinsichtlich des Tötungsdelikts laufen auf Hochtouren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06113450 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.
Erstmeldung vom 1. Januar, 10.34 Uhr, zuletzt aktualisiert um 11.41 Uhr.
Titelfoto: 5VISION.NEWS