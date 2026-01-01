Blutige Silvesternacht: 23-Jähriger stirbt nach Streit in Wiesbaden - zwei Festnahmen

Wiesbaden - Schlimme Gewalttat! Ein Streit in der Silvesternacht hat in der Wiesbadener Innenstadt ein tödliches Ende genommen. Zwei Personen wurden mittlerweile festgenommen.

In der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden kam es in der Silvesternacht zu einem tödlichen Streit. © 5VISION.NEWS

Wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und des Polizeipräsidiums Westhessen hervorgeht, eskalierte kurz nach Mitternacht eine Auseinandersetzung zwischen vier Personen im Bereich "Hirschgraben", bis einer der Beteiligten plötzlich zustach.

Das 23-jährige Opfer erlitt dabei tödliche Verletzungen und verstarb noch vor Ort.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei der mutmaßlichen Tatwaffe um ein Messer.

Ein schwer verletzter 22-Jähriger, der ebenfalls in den Konflikt involviert war, wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Bei ihm bestehe aktuell keine Lebensgefahr.