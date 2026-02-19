Reizgas-Vorfall in Grundschule: 19 Kinder verletzt, zwölf müssen in Klinik

Hürth - Weil Unbekannte Reizgas in einer Grundschule im nordrhein-westfälischen Hürth bei Köln versprüht haben, mussten zwölf Kinder in die Klinik.

Laut Feuerwehr wurde der Alarm gegen 10.20 Uhr ausgelöst. Acht Rettungswagen rasten daraufhin zur Schule im Rhein-Erft-Kreis, fünf Notärzte waren im Einsatz. Die Feuerwehr räumte die Einrichtung.

Die Feuerwehr hatte einen "Massenanfall" an Verletzten gemeldet.

Von den 49 untersuchten Kindern, die über Schwindel, Augenreizungen oder Husten klagten, wurden am Ende 19 als verletzt eingestuft. Sieben konnten vor Ort behandelt und in die Obhut der Eltern übergeben werden, die anderen mussten in die Klinik.

Die Polizei sperrte das Gelände ab und hat die Ermittlungen übernommen.