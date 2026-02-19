Drama in Niederbayern: 18-Jähriger legt Feuer, bedroht Polizei – jetzt kommt er in Psychiatrie!

Reisbach - Nachdem er einen Großeinsatz der Polizei im niederbayerischen Reisbach ausgelöst hatte, drohen einem 18-Jährigen erste juristische Konsequenzen. Ein Richter entschied, dass der Jugendliche in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden soll.

Die Polizei konnte den Flüchtigen schnappen. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Niederbayern vom Donnerstag ermittelt die Kriminalpolizei gegen ihn nun unter anderem wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.

Der junge Mann hatte am vergangenen Freitag unzählige Einsatzkräfte im Landkreis Dingolfing-Landau in Atem gehalten.

Auslöser war nach bisherigen Erkenntnissen ein familiärer Konflikt. Der 18-Jährige sei offenbar psychisch beeinträchtigt gewesen und habe sich gegenüber seinen Angehörigen aggressiv verhalten, hieß es. Als die ersten Streifen eintrafen, soll der Verdächtige eine Pistole ergriffen und sich in einem Wohnhaus verschanzt haben.

Dort zündete er den Ermittlern zufolge Möbel an. Zudem habe er mit der Waffe aus einem Fenster auf die Beamten gezielt und schwere Gegenstände auf einen Streifenwagen geworfen, der dadurch fahruntüchtig wurde.

Bei einem anschließenden, erfolglosen Fluchtversuch zog sich der 18-Jährige leichte Verletzungen zu.