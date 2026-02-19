Reizgas-Attacke im Stadtzentrum: Sechs Jugendliche verletzt

Bautzen - Attacke im Stadtzentrum! Vor dem Kornmarkthaus versprühte ein Angreifer am Mittwochabend gegen 18 Uhr Reizgas.

Fünf davon wurden vor Ort behandelt, einer kam kurzfristig ins Krankenhaus.

Polizei und Rettungsdienst rückten aus, trafen sechs leicht verletzte Teenager an.

Die Polizei sicherte erste Spuren, brachte die Minderjährigen dann zu ihren Eltern.

Nun laufen die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.