 1.221

Reizgas-Attacke im Stadtzentrum: Sechs Jugendliche verletzt

Attacke im Stadtzentrum! Vor dem Kornmarkthaus versprühte ein Angreifer am Mittwochabend gegen 18 Uhr Reizgas.

Von Eric Hofmann

Bautzen - Attacke im Stadtzentrum! Vor dem Kornmarkthaus versprühte ein Angreifer am Mittwochabend gegen 18 Uhr Reizgas.

Am Kornmarkt mitten in der Innenstadt von Bautzen gab es Großalarm.
Am Kornmarkt mitten in der Innenstadt von Bautzen gab es Großalarm.  © Lausitznews.de

Polizei und Rettungsdienst rückten aus, trafen sechs leicht verletzte Teenager an.

Fünf davon wurden vor Ort behandelt, einer kam kurzfristig ins Krankenhaus.

Die Polizei sicherte erste Spuren, brachte die Minderjährigen dann zu ihren Eltern.

Nun laufen die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Titelfoto: Lausitznews.de

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: