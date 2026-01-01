Blutige Silvesternacht: Mensch stirbt nach Streit in Wiesbaden

Wiesbaden - Schlimme Gewalttat! Ein Streit in der Silvesternacht hat in der Wiesbadener Innenstadt ein tödliches Ende genommen.

In der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden kam es in der Silvesternacht zu einem tödlichen Streit. (Symbolbild) © Boris Rössler/dpa

Wie die Polizei berichtet, eskalierte kurz nach Mitternacht eine Auseinandersetzung zwischen vier Personen mitten in Wiesbaden, bis einer der Beteiligten plötzlich zustach und eine Person tödlich verletzte.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei der mutmaßlichen Tatwaffe um ein Messer.

Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Auch zu den Beteiligten machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben.

Weitere Ermittlungen hinsichtlich des Tötungsdelikts laufen auf Hochtouren.