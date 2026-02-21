Frau setzt Notruf ab und landet selbst im Gefängnis: Das ist der Grund

Erfurt - Ein Beziehungsstreit hat am Freitagabend im Erfurter Stadtteil Moskauer Platz einen Polizeieinsatz mit unerwartetem Ausgang ausgelöst.

Nach einem Notruf in Erfurt stellte sich heraus, dass gegen die Anruferin ein Haftbefehl vorlag. (Archivbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Gegen 22.30 Uhr meldete sich eine 27-Jährige über den Notruf und gab an, gegen ihren Willen von ihrem Freund festgehalten zu werden.

Als die Beamten des Inspektionsdienstes Nord das Treppenhaus betraten, lief ihnen die Frau jedoch aufgeregt entgegen.

Hinweise auf eine Straftat ergaben sich nicht. Nach ersten Erkenntnissen war es im Rahmen eines Streits zu der Mitteilung gekommen.