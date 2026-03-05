Blutiger Familienstreit: Vater von Ex-Freundin des Sohnes attackiert
Wuppertal - Gemeinsam mit seinen Söhnen (27, 28) soll ein türkischer Staatsangehöriger (57) am Dienstag einen 47-Jährigen angegriffen und schwer verletzt haben. Nun sitzt der 57-Jährige in U-Haft.
Wie die Wuppertaler Polizei am Donnerstag berichtet, ist es gegen 15.15 Uhr in der Greifswalder Straße zu dem blutigen Familienstreit gekommen.
Danach habe das Vater-Sohn-Trio gemeinsam den Vater der Ex-Partnerin des 27-Jährigen mit Fausthieben und Tritten attackiert.
Zudem wird dem 57-Jährigen vorgeworfen, seinen Kontrahenten mit mehreren Messerstichen im Bereich des Oberschenkels verletzt zu haben.
Der 47-jährige Deutsch-Türke wurde nach einer Erstversorgung vor Ort durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und dort weiter behandelt.
Die Hintergründe zu dem Streit sind noch unklar. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat der zuständige Haftrichter für den 57-Jährigen U-Haft wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa