Blutiger Familienstreit: Vater von Ex-Freundin des Sohnes attackiert

Wuppertal - Gemeinsam mit seinen Söhnen (27, 28) soll ein türkischer Staatsangehöriger (57) am Dienstag einen 47-Jährigen angegriffen und schwer verletzt haben. Nun sitzt der 57-Jährige in U-Haft.

Die Wuppertaler Polizei musste am Dienstagnachmittag zu einem Familienstreit in die Greifswalder Straße ausrücken. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Wuppertaler Polizei am Donnerstag berichtet, ist es gegen 15.15 Uhr in der Greifswalder Straße zu dem blutigen Familienstreit gekommen.

Danach habe das Vater-Sohn-Trio gemeinsam den Vater der Ex-Partnerin des 27-Jährigen mit Fausthieben und Tritten attackiert.

Zudem wird dem 57-Jährigen vorgeworfen, seinen Kontrahenten mit mehreren Messerstichen im Bereich des Oberschenkels verletzt zu haben.

Der 47-jährige Deutsch-Türke wurde nach einer Erstversorgung vor Ort durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und dort weiter behandelt.