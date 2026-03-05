Feuer-Drama im Erzgebirge: Einsatzkräfte finden toten Mieter

Gelenau - Schrecklicher Fund am Mittwochabend: Bei einem Wohnungsbrand im Erzgebirge wurde ein toter Mann entdeckt.

Die Feuerwehr fand bei Löscharbeiten in der Wohnung den toten Mieter. (Symbolbild) © dpa/Boris Rössler

Gegen 20.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Friedrich-Engels-Straße in Gelenau alarmiert. Dort war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen.

"Als die ersten Beamten sowie die Feuerwehr wenig später vor Ort eintrafen, stand ein Raum der Wohnung in der obersten Etage des Hauses bereits in Flammen", teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Während der Löscharbeiten in der Wohnung entdeckte die Feuerwehr den leblosen Mieter (90).