Nach spektakulärem Sparkasse-Coup: Ermittler vernehmen mehr als 2300 Geschädigte

Gelsenkirchen - Mehr als zwei Monate nach dem spektakulären Millionen-Einbruch in eine Sparkasse in Gelsenkirchen haben die Ermittler mehr als 2300 Geschädigte vernommen.

Im Dezember des vergangenen Jahres hatten unbekannte Täter mehr als 3000 Schließfächer einer Sparkasse in Gelsenkirchen leer geräumt. © -/Polizei Gelsenkirchen/dpa

Zudem würden die sichergestellten umfangreichen Spuren sowie etwa 650 eingegangenen Hinweise ausgewertet, teilte die Polizei in der Ruhrgebietsstadt mit.

Bei dem Einbruch hatten unbekannte Täter Ende Dezember mehr als 3000 Schließfächer im Tresorraum der Sparkasse aufgebrochen, nachdem sie ein Loch in eine dicke Betonwand gebohrt hatten.

Die Einbrecher flohen mit Gold, Bargeld und anderen Wertsachen in möglicherweise zwei- oder sogar dreistelliger Millionenhöhe. Nur wenige Schließfachkunden waren verschont geblieben.

Laut Polizei sind weitere Termine mit geschädigten Kundinnen und Kunden vereinbart oder stehen noch aus. "Das Erscheinen zur polizeilichen Vernehmung wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft Essen angeordnet", hieß es.