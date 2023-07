25.07.2023 14:50 Blutiger Polizei-Einsatz: Beamter wird gebissen!

Ein Polizist hat am Montag bei einem Einsatz in Erfurt eine blutige Bisswunde erlitten. Er wurde in den Unterarm gebissen.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - Ein Polizist ist bei einem Einsatz am Montag in Erfurt verletzt worden. Die Beamten wollten die Handys der beiden Männer sicherstellen, als plötzlich einer der Polizisten gebissen wurde. (Symbolbild) © 123RF/chris77ho Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erlitt der Polizist eine blutige Bisswunde. Doch der Reihe nach: Am Nachmittag waren mehrere Streifenwagen ausgerückt. Der Grund: Zwei Männer sollen in der Straßenbahn den Hitlergruß gezeigt und sich dabei gegenseitig fotografiert haben. Den Angaben nach wurden die beiden im Bereich einer Parkanlage gestellt. Allerdings zeigten sich die Männer im Alter von 35 Jahren mit der Sicherstellung ihrer Handys als Beweismittel nicht einverstanden. Polizeimeldungen Parookaville in Weeze: Kamen auf Festival K.o.-Tropfen zum Einsatz? So leisteten sie Widerstand gegen die Maßnahmen der Beamten und beleidigten diese. Obendrein biss einer der Männer einem Polizisten in den Unterarm. Die Polizei erklärte, dass gegen beide Männer gleich mehrere Strafanzeigen erstattet wurden.

