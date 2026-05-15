Blutiger Streit am Kottbusser Tor: Zwei Männer durch Messer verletzt
Von Hannan el Mikdam-Lasslop
Berlin - Bei einem Streit am Kottbusser Tor sind in der Nacht zu Freitag zwei Männer verletzt worden - dabei soll auch ein Messer im Spiel gewesen sein.
Neben einer Schnittverletzung an der Hand gehört auch eine Platzwunde zu den Verletzungen der Männer, wie eine Sprecherin der Polizei sagte.
Die Platzwunde stammt vermutlich von dem Griff des Messers.
Laut Polizeiangaben wurde die Polizei gegen 1.30 Uhr zum Kottbusser Tor gerufen.
Dort sei es zu einem Streit zwischen zwei Menschen und einer siebenköpfigen Gruppe gekommen, hieß es.
Den Angaben zufolge kam es zur Gewalt. Weitere Angaben zum Tathergang oder den Betroffenen machte die Polizei vorerst nicht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa