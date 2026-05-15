Traurige Bilanz zum Vatertag: Betrunkene Männer bauen reihenweise Unfälle

Görlitz - Am Vatertag mal so richtig tief ins Glas zu schauen, ist das eine - sich dann aber noch hinters Steuer zu setzen, ist alles andere als eine gute Idee. Im Landkreis Görlitz und im Landkreis Bautzen kam es am gestrigen Feiertag zu zahlreichen Promille-Unfällen.

Betrunkene Männer waren am Vatertag in zahlreiche Unfälle verwickelt. (Symbolbild) © 123rf/ pairhandmade

Im Lomnitzer Ortsteil Wachau endete die Spritztour eines 19-Jährigen kurz vor Mitternacht auf der K 9252 in einem Crash, bei dem er verletzt wurde. Der Jugendliche war mit einem BMW - der wahrscheinlich nicht einmal ihm gehörte - in Richtung Großnaundorf unterwegs gewesen, als er plötzlich in einer Linkskurve von der Straße abkam und dann gegen einen Leitpfosten sowie zwei Bäume krachte.

Der BMW kippte auf die rechte Seite, schleuderte gegen einen weiteren Baum und blieb auf dem Dach liegen. Schaden: rund 20.000 Euro! Eine Fahrerlaubnis hatte der 19-Jährige nicht, dafür aber 1,42 Promille auf dem Kerbholz.

Auf dem A4-Parkplatz "Löbauer Wasser" in Richtung Görlitz kollidierte ein betrunkener Lasterfahrer in der Nacht zum Freitag beim Einparken mit einem parkenden Lkw. Der mutmaßliche Verursacher, ein 57-jähriger Pole, pustete umgerechnet 1,50 Promille. Nach dem Unfall mit einem Sachschaden von knapp 900 Euro ist der Mann seinen Führerschein vorerst los.

Etwas weniger, aber dennoch Alkohol im Blut hatte ein 60-Jähriger am Abend in Medewitz. Als die Polizei ihn mit seinem Ford und 1,28 Promille auf der Talstraße kontrollierte, war die Fahrt für ihn direkt beendet. Sein Führerschein wurde zudem eingezogen.