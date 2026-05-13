SEK-Einsatz im Unterallgäu: Mann nach Bedrohung festgenommen

Bad Wörishofen - Spezialeinheiten der Polizei haben in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) einen jungen Mann vorläufig festgenommen.

Die Polizei sperrte die Hauptstraße in Bad Wörishofen ab. © Philipp Merk / EinsatzReport24

Was genau sich am Mittwochmittag in der Hauptstraße zuvor abspielte, ist noch weitgehend unklar.

Die "Augsburger Allgemeine" berichtete, der SEK-Einsatz habe sich vor dem Gebäude der Freien Evangelischen Gemeinde in Bad Wörishofen abgespielt, in dem es zu der Bedrohungslage gekommen sei. Das Gebäude wurde evakuiert, als dort gerade ein Bibelkreis stattfand.

Die Polizei in Kempten teilte lediglich mit, es sei zuvor am Mittag eine konkrete Bedrohung gegen eine Person gemeldet worden.

Die Polizei setzte eine Drohne ein, auch Diensthunde waren vor Ort, später rückte das Spezialeinsatzkommando aus München an.