SEK-Einsatz im Unterallgäu: Mann nach Bedrohung festgenommen

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Am Mittag kommt es zu einem größeren Polizeieinsatz in Bad Wörishofen, bei dem ein 25 Jahre alter Mann vorläufig festgenommen wird.

Von Leonie Asendorpf, Friederike Hauer

Bad Wörishofen - Spezialeinheiten der Polizei haben in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) einen jungen Mann vorläufig festgenommen.

Die Polizei sperrte die Hauptstraße in Bad Wörishofen ab.
Die Polizei sperrte die Hauptstraße in Bad Wörishofen ab.  © Philipp Merk / EinsatzReport24

Was genau sich am Mittwochmittag in der Hauptstraße zuvor abspielte, ist noch weitgehend unklar.

Die "Augsburger Allgemeine" berichtete, der SEK-Einsatz habe sich vor dem Gebäude der Freien Evangelischen Gemeinde in Bad Wörishofen abgespielt, in dem es zu der Bedrohungslage gekommen sei. Das Gebäude wurde evakuiert, als dort gerade ein Bibelkreis stattfand.

Die Polizei in Kempten teilte lediglich mit, es sei zuvor am Mittag eine konkrete Bedrohung gegen eine Person gemeldet worden. 

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Die Polizei setzte eine Drohne ein, auch Diensthunde waren vor Ort, später rückte das Spezialeinsatzkommando aus München an.

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Ein Sondereinsatzkommando aus München rückte an und konnte den Mann festnehmen.
Ein Sondereinsatzkommando aus München rückte an und konnte den Mann festnehmen.  © Philipp Merk / EinsatzReport24

Der 25-jährige Angolaner habe sich widerstandslos von Spezialeinheiten festnehmen lassen, hieß es von der Polizei.

Nach Abschluss der Maßnahmen sei der Mann zur medizinischen Behandlung in eine Fachklinik gebracht worden. Nach Angaben der Polizei gab es zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung. 

Titelfoto: Philipp Merk / EinsatzReport24

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