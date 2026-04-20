Blutiger Streit unter Männern: Mordkommission ermittelt in Bonn

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Nach einem eskalierten Streit zwischen zwei Männern in Bonn ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Von Michael Brandt

Bonn – Nach einem eskalierten Streit zwischen zwei Männern in Bonn ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Nach der brutalen Eskalation in Bonn ermittelt nun eine Mordkommission. (Symbolbild)
Nach der brutalen Eskalation in Bonn ermittelt nun eine Mordkommission. (Symbolbild)  © Armin Weigel/dpa

Ein 42-Jähriger soll bei der Auseinandersetzung am Sonntagabend einen 54-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Ermittlungen soll der verletzte 54-Jährige demnach den jüngeren Mann zuvor angegriffen haben.

Der genaue Ablauf der Geschehnisse ist nach Polizeiangaben bisher unklar – unter anderem sollen aber ein Messer und eine Eisenstange bei dem Streit eingesetzt worden sein. 

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Polizisten nahmen den leicht verletzten 42-Jährigen fest.


Der 54-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und schwebt in Lebensgefahr. Auch er wurde festgenommen, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

Titelfoto: Armin Weigel/dpa

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