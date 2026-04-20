Blutiger Streit unter Männern: Mordkommission ermittelt in Bonn

Bonn – Nach einem eskalierten Streit zwischen zwei Männern in Bonn ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Nach der brutalen Eskalation in Bonn ermittelt nun eine Mordkommission. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Ein 42-Jähriger soll bei der Auseinandersetzung am Sonntagabend einen 54-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Ermittlungen soll der verletzte 54-Jährige demnach den jüngeren Mann zuvor angegriffen haben.

Der genaue Ablauf der Geschehnisse ist nach Polizeiangaben bisher unklar – unter anderem sollen aber ein Messer und eine Eisenstange bei dem Streit eingesetzt worden sein.

Polizisten nahmen den leicht verletzten 42-Jährigen fest.



