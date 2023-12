Blutiger Treff zweier Gangs: 21-Jähriger sticht auf Gegner (37) ein

Halle (Saale) - Vor einem Wohnblock in Halle sind bei einer Auseinandersetzung am Samstagabend mindestens zwei Personen verletzt worden.

Vor einem Wohnblock in der Ouluer Straße wurde es am späten Samstagabend gewalttätig. (Symbolbild) © 123RF/creationzaj

Wie die Polizeiinspektion Halle am Sonntagmittag berichtete, trafen gegen 23 Uhr zwei Gruppierungen mit jeweils rumänischen Staatsangehörigen vor einem Wohnblock in der Ouluer Straße in der Südstadt aufeinander.

"Es kam zu Sachbeschädigungen sowie einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten", sagte Polizeisprecherin Ulrike Diener.

Anwohner alarmierten daraufhin die Polizei. Ein Teil der Personen entfernte sich fluchtartig, als die Beamten am Tatort eintrafen. Mehr als 20 sollen sich dagegen noch vor Ort befunden haben.

"Eine Person im Alter von 37 Jahren erlitt eine Stichverletzung und kam zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus, ein Tatverdächtiger (21) konnte ermittelt werden", so Diener. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt.