Blutspuren im Treppenhaus: Sohn soll Mutter getötet haben

Eine Nachbarin entdeckte im Treppenhaus eine Blutspur und rief die Polizei. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Ihr 42 Jahre alter Sohn wird verdächtigt, sie getötet zu haben. Die Hintergründe seien noch unklar, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.



Auf Antrag eines Ermittlungsrichters wurde der Mann in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Bislang machte er demnach keine Angaben zur Sache.

Eine Anwohnerin hatte am Dienstag Blutspuren im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses im Stadtteil Stadeln entdeckt und die Polizei gerufen.

In der nahe gelegenen Wohnung fanden die Beamten die tote Frau. Am späten Abend nahm die Polizei den Verdächtigen in Erlangen vorläufig fest.