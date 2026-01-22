Bluttat erschüttert Dortmund: Mann auf offener Straße erschossen
Dortmund - Nach Schüssen in der Dortmunder Nordstadt ist ein Mann gestorben.
Die Tat habe sich kurz vor Mitternacht ereignet, teilte ein Sprecher der Polizei am Morgen mit.
Dabei sei ein Mann getroffen und noch vor Ort von Rettungskräften reanimiert worden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag.
Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und die weiteren Ermittlungen übernommen. Details zu den möglichen Tätern lagen zunächst nicht vor.
