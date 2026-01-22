Bluttat erschüttert Dortmund: Mann auf offener Straße erschossen

Dortmund - Nach Schüssen in der Dortmunder Nordstadt ist ein Mann gestorben.

In Dortmund wurde ein Mann erschossen. © Justin Brosch/dpa

Die Tat habe sich kurz vor Mitternacht ereignet, teilte ein Sprecher der Polizei am Morgen mit.

Dabei sei ein Mann getroffen und noch vor Ort von Rettungskräften reanimiert worden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag.