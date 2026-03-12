Zeugen finden verletzten Mann auf Straße: Polizei meldet sich mit wichtiger Bitte

Grevenbroich - In Grevenbroich im Rhein-Kreis Neuss haben Zeugen einen verletzen Mann aufgefunden und einen Notruf abgesetzt. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise abgeben können. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

Wie ein Sprecher der Beamten am Donnerstag berichtete, hatten die Zeugen am Mittwochabend gegen 21 Uhr Polizei und Rettungsdienst alarmiert, nachdem sie den 32-jährigen Grevenbroicher an der Straße Am Ständehaus entdeckt hatten.

Der Mann sei zuvor mit einem Fahrrad unterwegs gewesen und habe Kopfverletzungen aufgewiesen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Wie der Mann sich die Verletzung zugezogen hatte, ist derzeit noch unklar, die Beamten vermuten jedoch, dass er ersten Erkenntnissen zufolge gegen 20.45 Uhr von einer Lokalität auf der Kölner Straße seinen Heimweg angetreten haben könnte.

"Ob er auf dem Weg an einem Verkehrsunfall beteiligt war oder Opfer einer Straftat wurde, ist zurzeit nicht zweifelsfrei geklärt", schilderte der Polizeisprecher. Die Ermittler sind daher auf der Suche nach weiteren Zeugen, die einen möglichen Unfall, einen Sturz oder einen sonstigen Vorfall beobachtet haben und bitten diese, sich zu melden.