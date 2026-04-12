Bluttat in Esslingen: 31-Jähriger durch Schüsse schwer verletzt

Esslingen - Eine gefährliche Auseinandersetzung in Esslingen hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein blutiges Ende genommen. Ein 31-jähriger Mann wurde von Schüssen getroffen. Die Täter sind flüchtig.

Die Polizei nahm sofort die Fahndung und Ermittlung nach den Tätern auf. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Nach Angaben der Polizei gerieten gegen Mitternacht mehrere Personen im Maillepark in einen Streit. Plötzlich fielen Schüsse, wobei der 31-Jährige schwer verletzt wurde.

Ersthelfer und der Rettungsdienst versorgten den Mann vor Ort, im Anschluss wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Über seinen aktuellen Zustand ist derzeit nichts Genaueres bekannt.

Mehrere Angreifer konnten unmittelbar nach der Tat unerkannt entkommen. Bisher ist lediglich bekannt, dass die Gesuchten dunkel gekleidet waren.

Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen. Zudem waren Spezialisten der Kriminaltechnik im Park im Einsatz, um Spuren zu sichern und den Tatablauf zu rekonstruieren.

Die Hintergründe der Tat liegen aktuell noch völlig im Dunkeln.