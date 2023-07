BMW-Fahrer kracht in Strom-Verteilerkasten: Polizei steht gleich vor mehreren Rätseln

Neuenschmidten - Stromausfall inklusive! Im südhessischen Neuenschmidten (Main-Kinzig-Kreis) kam es am Samstagabend zu einem heftigen Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Nach einem Alleinunfall im südhessischen Neuenschmidten (Gemeinde Brachttal) muss die Polizei gleich mehrere Probleme lösen. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Andreas Arnold/dpa

Wie die Polizei berichtete, krachte gegen 19 Uhr ein Mann mit seinem schwarzen 3er-BMW an der Einmündung der B276 in die Mittelstraße in einen Stromverteilerkasten.



Die Ursache für den Kontrollverlust über das Fahrzeug und den damit einhergehenden Alleinunfall ist bislang ungeklärt.

Anstatt sich allerdings um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Mann schnurstracks davon und beging somit Fahrerflucht.

Den demolierten BMW konnte die Polizei wenig später unweit der Unfallstelle auffinden.

Vom Fahrer, der als 30 bis 35 Jahre alter Mann mit dunklen Haaren und Dreitagebart beschrieben wurde, fehlte jedoch jede Spur.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Zudem fiel aufgrund des Crashs der Strom der angrenzenden Straßen für circa drei Stunden aus.