Böller explodiert nach Pokalfinale: Drei Zuschauer verletzt

Saalfeld - Nach dem Kreispokalfinale zwischen der SV Eintracht Salzwedel gegen die SV Heide Jävenitz (3:0) am Himmelfahrtstag in Saalfeld ( Altmarkkreis Salzwedel ) sind drei Zuschauer verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Ein Böller hat bei einem Fußballspiel in Saalfeld bei Salzwedel drei Menschen verletzt. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Dabei soll nach Ende des Spiels gegen 13 Uhr ein Böller gezündet worden sein, teilte das Polizeirevier Salzwedel mit.

Ersten Erkenntnissen zufolge explodierte er im Zuschauerbereich auf Höhe der Mittellinie. Die bislang unbekannte Person, die den Sprengkörper gezündet habe, soll anschließend geflüchtet sein.

Durch die Detonation klagten zwei junge Frauen im Alter von 19 und 24 Jahren sowie ein 31 Jahre alter Mann über Ohrenschmerzen. Eine der Frauen erlitt zudem eine Verletzung am Bein.

Alle drei Betroffenen wurden vor Ort von einem Rettungsdienst medizinisch versorgt.