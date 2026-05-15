Nach der Tat geht Verdächtiger in eine Bar: Jugendlicher in Chemnitz beraubt

Chemnitz - Das war ein kurzes Vergnügen für einen Räuber (31) in Chemnitz . Er wurde kurz nach der Tat erwischt.

Auf dem Sonnenberg hat ein Slowake (31) einen Jugendlichen beraubt. (Symbolbild) © Rafael Ben-Ari/123rf

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Jugendlicher (16) am Freitag kurz nach Mitternacht den Notruf gewählt und einen Raub in der Fürstenstraße angezeigt. Der Jugendliche war dort zu Fuß unterwegs gewesen, als er von einem unbekannten Mann angesprochen wurde, der aus einer Bar gekommen war. Der Fremde hatte den Teenager nach Geld gefragt.

"Als dieser seine Geldbörse herausholte, entriss der Mann das Portemonnaie und flüchtete", so ein Polizeisprecher. Der Jugendliche verfolgte den Dieb und versuchte, ihn zu stoppen. Es kam zu einer Auseinandersetzung und der 16-Jährige wurde leicht verletzt. Der Fremde konnte flüchten.

Die Polizei fand den Verdächtigen schließlich in einer nahegelegenen Bar. Er wurde vorläufig festgenommen.

Der 31-jährige Slowake soll noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt.