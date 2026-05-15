Nach Schüssen in Wohngebiet: Rentner (80) kommt in Psychiatrie

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Am Dienstag schoss ein Mann in Schönhausen (Elbe) um sich. Die Polizei und das SEK rückten aus, konnten den Mann festnehmen. Jetzt ist er in einer Psychiatrie.

Von Robert Lilge

Schönhausen (Elbe)/Stendal - Nach den Schüssen in einem Wohngebiet im altmärkischen Schönhausen (Landkreis Stendal) ist der 80 Jahre alte Schütze inzwischen in einem psychiatrischen Fachkrankenhaus untergebracht worden.

Bei dem Einsatz in Schönhausen (Elbe) rückte das SEK an. (Symbolbild)
Bei dem Einsatz in Schönhausen (Elbe) rückte das SEK an. (Symbolbild)  © Sina Schuldt/dpa

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, erfolgte die Unterbringung bereits am selben Abend des Tattags per richterlichem Beschluss.

Ebenfalls noch am selben Abend durchsuchten Einsatzkräfte das Wohnhaus des Mannes. Dabei fanden die Beamten mehrere Schusswaffen sowie Munition. Diese wurden sofort sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft Stendal stuft den Fall mittlerweile als versuchten Totschlag in Verbindung mit einem Verstoß gegen das Waffengesetz ein.

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Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Stendal einen Tag später einen Unterbringungsbefehl gegen den 80-Jährigen.

Dieser wurde dem Mann laut Polizei noch am selben Nachmittag im Fachkrankenhaus verkündet.

Jetzt sitzt der Senior in einem Maßregelvollzug. Die Hintergründe und das Motiv der Tat sind weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Titelfoto: Sina Schuldt/dpa

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