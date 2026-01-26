Böller in Hand explodiert! Junge mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Dramatische Szenen im hessischen Dieburg am Sonntagnachmittag: Ein Junge hat mit einem Böller hantiert, der Feuerwerkskörper ist in seiner Hand explodiert.

Von Jan Höfling

Dieburg - Dramatische Szenen im hessischen Dieburg: Ein Junge hat mit einem Böller hantiert, der Feuerwerkskörper ist in seiner Hand explodiert. Der Elfjährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren zum Einsatzort in Dieburg geeilt, der Junge (11) wurde in eine Klinik geflogen.
Wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte, hat sich der schlimme Zwischenfall am Sonntag gegen 16.10 Uhr ereignet. Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren zum Einsatzort geeilt.

Wegen der Schwere der Verletzungen musste ein Rettungshubschrauber angefordert, der Nordring für dessen Landung kurzzeitig gesperrt werden.

Laut Dieburger Feuerwehr wurde ein provisorischer Landeplatz auf einem Kreisverkehr eingerichtet.

Erschreckend: Notwendige Absperrmaßnahmen mussten demnach aufgrund massiver Proteste von Anwohnern durch die Polizei abgesichert werden.

Der Elfjährige wird in einer Spezialklinik behandelt, genauere Details zum Gesundheitszustand des Kindes liegen zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor.

Aufgrund des Einsatzes musste ein Kreisverkehr als provisorischer Landeplatz genutzt werden.
Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren, Zeugen werden gesucht. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Hergang des folgenschweren Unfalls geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 0607196560 zu melden oder sich mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

