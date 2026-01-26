Wintereinbruch sorgt für zahlreiche Unfälle und blockierte Straßen

Erfurt - Der erneute Wintereinbruch hat in Thüringen zu zahlreichen Unfällen und Verkehrsbehinderungen geführt.

Im Landkreis Hildburghausen rutschte ein Lkw in den Straßengraben. © NEWS5 / Steffen Ittig

Wie die Autobahnpolizei mitteilte, hatte am späten Sonntagabend gefrierender Regen und Schneefall eingesetzt. Durch diesen Wetterumschwung ereigneten sich bis zum Montagmorgen rund 30 Unfälle auf Thüringens Autobahnen.

Bei vier Unfällen wurden vier Personen leicht verletzt. In den anderen Fällen blieb es bei Blechschäden.

In den meisten Fällen war unangepasste Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn die Hauptunfallursache, erklärten die Beamten.

Auch abseits der Autobahnen hat der Wintereinbruch für Verkehrsbehinderungen gesorgt: Im Raum Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) fielen rund 20 Zentimeter Neuschnee und sorgten für schwierige Straßenverhältnisse. Insgesamt kam es auf Landstraßen und in den Städten zu bislang 66 Unfällen.