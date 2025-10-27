Böller in Mietwohnung geworfen: Bewohner wird verletzt

Haldensleben - LKA-Einsatz in der Börde: Am frühen Montagmorgen wurde eine Wohnung durch einen Feuerwerkskörper beschädigt und ein Mann verletzt.

Die Polizei ermittelt, nachdem eine Wohnung in der Börde durch Feuerwerk beschädigt wurde. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Gegen 2.45 Uhr warfen die Angreifer mit einem Stein zunächst das Fenster einer Wohnung in der Hagenstraße in Haldensleben (Sachsen-Anhalt) ein.

Durch das entstandene Loch schmissen sie dann einen entzündeten Feuerwerkskörper, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit.

Der 25 Jahre alte Bewohner bemerkte es sofort und versuchte noch, den Böller aus seiner Wohnung zu entsorgen.

Dabei ging der Knaller jedoch in die Luft und verletzte den Mieter. Auch seine Wohnung wurde beschädigt. Über die Schwere der Verletzungen und der Sachbeschädigung gab die Polizei keine Auskunft.

Die Tatortgruppe des LKA Sachsen-Anhalt rückte an und sicherte Spuren.