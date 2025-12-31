Böller trifft Jugendlichen im Gesicht: Spaziergang endet im Krankenhaus

Vilshofen an der Donau - Ein Jugendlicher ist im Landkreis Passau von einem Böller getroffen und im Gesicht verletzt worden. Der 16-Jährige habe Brandverletzungen zweiten Grades an der Wange erlitten, sagte ein Polizeisprecher.

Ein Böller flog einem 16-Jährigen ins Gesicht und verursachte Brandverletzungen. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Der Jugendliche war demnach am Dienstag mit seiner Freundin im Gingkopark in Vilshofen an der Donau spazieren.

Im Bereich von Sitzbänken mit Tischen sei ihm gegen 15.30 Uhr aus unbekannter Richtung ein Böller ins Gesicht geflogen und habe ihn verletzt, hieß es.

Er sei mit leichten bis mittelschweren Brandverletzungen in einem Krankenhaus behandelt worden, sagte der Sprecher.



Die Polizei suchte nach Zeugen und ermittele wegen Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung und einer Ordnungswidrigkeit nach dem Sprengstoffgesetz, da das Zünden zu dem Zeitpunkt nicht erlaubt war. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit dem Fall stehen könnten, soll sich unter der Telefonnummer 08541-9613-0 melden.