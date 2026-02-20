Der Nachbar rief die Polizei: Frau (†75) tödlich verletzt, Ehemann festgenommen

Pressing - Im oberfränkischen Landkreis Kronach ist am Donnerstagmorgen offenbar eine 75 Jahre alte Frau gewaltsam zu Tode gekommen. Die Polizei nahm den 78-jährigen Ehemann fest.

Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der 75 Jahre alten Frau feststellen. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wie Staatsanwaltschaft Coburg und Polizeipräsidium Oberfranken in einer gemeinsamen Presseerklärung am Freitag bekannt gaben, wurden die Beamten gegen 7.45 Uhr alarmiert.

"Ein Nachbar des Ehepaars teilte telefonisch mit, dass es zu einer Gewalttat gekommen sei", heißt es in der Meldung.

"Aufgrund der Mitteilung fuhren daraufhin mehrere Polizeistreifen, Rettungskräfte und ein Notarzt zu dem Mehrfamilienhaus."

Die Helfer konnten allerdings nur noch den Tod der Seniorin feststellen. Offenbar hatte der Ehemann die Frau mit einem "scharfen Gegenstand tödlich verletzt", wie die Ermittler bekannt gaben.

Der Beschuldigte ließ sich am mutmaßlichen Tatort widerstandslos festnehmen. Noch am selben Tag wurde er einem Ermittlungsrichter vorgeführt.