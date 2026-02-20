Streit eskaliert: 30-Jähriger setzt Kontrahent Nagelpistole auf die Brust und drückt ab

Euskirchen - Ein Streit zwischen zwei Männern ist in Euskirchen derart eskaliert, dass ein 65-Jähriger schwer verletzt in eine Klinik gebracht werden musste. Sein 30-jähriger Kontrahent ergriff die Flucht.

Der 65-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in eine Uniklinik eingeliefert. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, waren die beiden Männer am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr auf dem Gelände eines Unternehmens in der Kolumbusstraße in Euskirchen-Großbüllesheim zunächst in einen verbalen Streit geraten.

Im weiteren Verlauf soll der 30-jährige Bonner dem 65-jährigen Euskirchener dann eine Nagelpistole auf die Brust gedrückt und einmal abgedrückt haben, wobei sich ein Schuss löste und der Mann schwere Verletzungen erlitt.

Hinzugezogene Rettungskräfte brachten den 65-Jährigen in eine Uniklinik, der Bonner suchte derweil das Weite und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Nagelpistole wurde vor Ort zurückgelassen.