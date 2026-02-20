Streit eskaliert: 30-Jähriger setzt Kontrahent Nagelpistole auf die Brust und drückt ab
Euskirchen - Ein Streit zwischen zwei Männern ist in Euskirchen derart eskaliert, dass ein 65-Jähriger schwer verletzt in eine Klinik gebracht werden musste. Sein 30-jähriger Kontrahent ergriff die Flucht.
Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, waren die beiden Männer am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr auf dem Gelände eines Unternehmens in der Kolumbusstraße in Euskirchen-Großbüllesheim zunächst in einen verbalen Streit geraten.
Im weiteren Verlauf soll der 30-jährige Bonner dem 65-jährigen Euskirchener dann eine Nagelpistole auf die Brust gedrückt und einmal abgedrückt haben, wobei sich ein Schuss löste und der Mann schwere Verletzungen erlitt.
Hinzugezogene Rettungskräfte brachten den 65-Jährigen in eine Uniklinik, der Bonner suchte derweil das Weite und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Nagelpistole wurde vor Ort zurückgelassen.
Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und fahndet nach dem 30-Jährigen. "Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen", erklärte der Polizeisprecher abschließend.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa