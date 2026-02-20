Vermutlich Feuer im Haus: Mann findet Bekannten tot neben Bett

Heiligenstadt - Im oberfränkischen Landkreis Bamberg ist ein 76 Jahre alter Mann offenbar nach einem Brand in seinem Wohnhaus gestorben. Die Kripo führt die Untersuchungen zur Ursache.

Nach aktuellen Ermittlungen vor Ort schließen die Beamten ein Fremdverschulden aus. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Ein Bekannter entdeckte den Mann am Mittwoch leblos in dem freistehenden Einfamilienhaus und alarmierte die Einsatzkräfte.

"Beim Betreten des Anwesens waren die Räumlichkeiten noch stark verraucht", teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Freitag mit.

"Nach ersten Erkenntnissen dürfte es in der Nähe eines Ölofens zu einem Brand gekommen sein."

Offenbar erlitt der 76-Jährige durch die daraus entstandene Rauch- und Gasentwicklung eine tödliche Vergiftung.

Da sein Körper neben dem Bett gefunden wurde, geht man davon aus, dass er es nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit schaffte.