Böse Attacke: Mann wirft Böller aus Fenster auf Jugendliche

Halle (Saale) - Wollte er sie absichtlich verletzten? Ein Unbekannter hat am späten Montagabend in Halles Innenstadt einen Feuerwerkskörper aus einem Fenster in eine Gruppe Jugendlicher geworfen.

Der Unbekannte entzündete den Böller und warf ihn mitten in die Gruppe. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Der Vorfall ereignete sich laut Polizeisprecher Alexander Junghans gegen 22 Uhr in der Heinrich-Pera-Straße.

Dort hatte sich die aus vier 16 bis 18 Jahre alten Jugendlichen bestehende Gruppe aufgehalten, "als aus einem Fenster eines Wohnhauses ein Böller in [ihre] Richtung geworfen wurde".

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, doch der Schreck saß vermutlich tief.

Der noch immer unbekannte Verdächtige habe die Teenager daraufhin bedroht, bevor sich das Quartett vom Ort des Geschehens entfernte.