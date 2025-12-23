Böse Attacke: Mann wirft Böller aus Fenster auf Jugendliche
Halle (Saale) - Wollte er sie absichtlich verletzten? Ein Unbekannter hat am späten Montagabend in Halles Innenstadt einen Feuerwerkskörper aus einem Fenster in eine Gruppe Jugendlicher geworfen.
Der Vorfall ereignete sich laut Polizeisprecher Alexander Junghans gegen 22 Uhr in der Heinrich-Pera-Straße.
Dort hatte sich die aus vier 16 bis 18 Jahre alten Jugendlichen bestehende Gruppe aufgehalten, "als aus einem Fenster eines Wohnhauses ein Böller in [ihre] Richtung geworfen wurde".
Verletzt wurde glücklicherweise niemand, doch der Schreck saß vermutlich tief.
Der noch immer unbekannte Verdächtige habe die Teenager daraufhin bedroht, bevor sich das Quartett vom Ort des Geschehens entfernte.
Polizisten trafen die Geschädigten noch an, suchten außerdem die Wohnanschrift auf, aus der der Böller geflogen kam. Die Beamten haben die Ermittlungen zum Tatverdächtigen und wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.
