Griff in die Hosentasche: Smartphone-Diebstahl am Erfurter Hauptbahnhof

Glück im Unglück hatte eine Frau am Donnerstagabend am Erfurter Hauptbahnhof.

Von Marie Pohland

Die Polizei schnappte am Donnerstagabend am Erfurter Hauptbahnhof einen Handydieb. (Symbolbild)
Die Polizei schnappte am Donnerstagabend am Erfurter Hauptbahnhof einen Handydieb. (Symbolbild)  © Hannes P Albert/dpa

Beim Verlassen des Bahnhofs zog ein Mann ihr unbemerkt das Smartphone aus der Hosentasche.

Der Diebstahl blieb jedoch nicht unentdeckt. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn beobachteten die Tat und hielten den sichtlich überraschten Täter bis zum Eintreffen einer Streife der Bundespolizei fest.

Das entwendete Handy konnte der Frau noch vor Ort zurückgegeben werden.

Der 33-jährige deutsche Tatverdächtige konnte nach Feststellung seiner Personalien den Bahnhof wieder verlassen, muss sich jedoch wegen Diebstahls verantworten.

Der Vorfall ging glimpflich aus, zeigt jedoch erneut, wie schnell Gelegenheit Diebe macht. Die Polizei rät dazu, wertvolle Gegenstände wie Smartphones stets sicher zu verstauen, um Taschendieben keine leichte Beute zu bieten.

Titelfoto: Hannes P Albert/dpa

