SEK-Einsatz, weil Gerichtsvollzieher kam: Polizei riegelt Innenstadt ab

Sonthofen - Die Polizei riegelte am Freitagvormittag die Innenstadt in Sonthofen ab. Grund dafür war eine Bedrohungslage, nachdem ein Mann einen Gerichtsvollzieher und einen Polizisten bedroht hatte.

Einsatzkräfte sperrten einige Bereiche in Sonthofen ab, Spezialeinsatzkräfte rückten an. (Symbolfoto) © 123rf/federicofoto

Dies sorgte im Zentrum von Sonthofen im Landkreis Oberallgäu für einen großen Polizeieinsatz.

Der Polizeibeamte hätte laut Angaben den Gerichtsvollzieher bei der geplanten Vollstreckungsmaßnahme begleitet.

Dann kam es zu der genannten Bedrohungssituation. Die Beamten forderten die Bevölkerung auf, die Innenstadt zu meiden.

Zwar bestand für die Bevölkerung keine unmittelbare Gefahr, dennoch wurde der Bereich in der Hirschstraße und am Spitalplatz abgeriegelt.

"Spezialeinsatzkräfte konnten den 35-Jährigen in seiner Wohnung widerstandslos festnehmen", teilten die Ermittler.