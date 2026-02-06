17-Jährige auf offener Straße überfallen und sexuell belästigt

Kassel/Gudensberg - Der Täter griff von hinten an und berührte eine 17-Jährige "unvermittelt im Brust- und Intimbereich", wie die Polizei mitteilte. Zum Glück reagierte die Heranwachsende genau richtig.

Am Nachmittag und auf offener Straße wurde eine junge Frau in Gudensberg zum Opfer einer sexuellen Belästigung. (Symbolbild) © Montage: Henning Kaiser/dpa, Andreas Arnold/dpa

Die Attacke ereignete sich am Donnerstagnachmittag in Gudensberg südwestlich von Kassel, wie das Polizeipräsidium Nordhessen am Freitag mitteilte.

Demnach war die 17-Jährige gegen 15.15 Uhr zu Fuß in der Weinbergstraße unterwegs. Dabei griff sie der unbekannte Täter an.

Die junge Frau rief laut um Hilfe und wehrte sich gegen die Attacke. Der Angreifer ließ daraufhin von ihr ab "und flüchtete in Richtung Gudensberger Innenstadt", wie ein Sprecher erklärte.

Die alarmierte Polizei löste umgehend eine Fahndung nach dem Täter aus, doch die Suche verlief ergebnislos.