17-Jährige auf offener Straße überfallen und sexuell belästigt
Kassel/Gudensberg - Der Täter griff von hinten an und berührte eine 17-Jährige "unvermittelt im Brust- und Intimbereich", wie die Polizei mitteilte. Zum Glück reagierte die Heranwachsende genau richtig.
Die Attacke ereignete sich am Donnerstagnachmittag in Gudensberg südwestlich von Kassel, wie das Polizeipräsidium Nordhessen am Freitag mitteilte.
Demnach war die 17-Jährige gegen 15.15 Uhr zu Fuß in der Weinbergstraße unterwegs. Dabei griff sie der unbekannte Täter an.
Die junge Frau rief laut um Hilfe und wehrte sich gegen die Attacke. Der Angreifer ließ daraufhin von ihr ab "und flüchtete in Richtung Gudensberger Innenstadt", wie ein Sprecher erklärte.
Die alarmierte Polizei löste umgehend eine Fahndung nach dem Täter aus, doch die Suche verlief ergebnislos.
Täter spricht Deutsch mit Akzent: Kripo sucht Zeugen
Der Angreifer wird wie folgt beschrieben:
- etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß
- circa 25 bis 30 Jahre alt
- von schlanker Statur
- dunkler Haut-Teint
- kurze schwarze Haare.
Ferner ist bekannt, dass der Täter Deutsch mit Akzent spricht. Er war mit einer schwarzen Lederjacke bekleidet, "die vermutlich mit weißem Fell gefüttert war", wie es weiter hieß. Dazu trug der Mann eine blaue, eng anliegende Jeans und weiße Turnschuhe.
"Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines Sexualdeliktes", betonte der Sprecher noch.
Zeugen sollen sich bitte unter der Telefonnummer 05619100 beim Polizeipräsidium Nordhessen melden.
Titelfoto: Montage: Henning Kaiser/dpa, Andreas Arnold/dpa