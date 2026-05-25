Böse Überraschung an Pfingsten: Mehrere Autos brennen in der Nacht
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Sollstedt - In der Nacht zu Pfingstmontag haben in Sollstedt (Landkreis Nordhausen) mehrere Autos gebrannt.
Nach ersten Informationen der Polizei waren gegen 2.20 Uhr in der "Glückaufstraße" zwei Fahrzeuge aus bislang noch unbekannten Gründen in Flammen aufgegangen.
Die Freiwillige Feuerwehr aus Sollstedt und Wülfingerode konnte den Brand löschen. Nichtsdestotrotz entstand an den beiden Autos an Gesamtschaden von rund 25.000 Euro.
Die Kriminalpolizei Nordhausen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Durch die Löscharbeiten war ein Teil der Straße zeitweise komplett mit Löschschaum bedeckt.
Titelfoto: Privat/Silvio Dietzel