Böse Überraschung an Pfingsten: Mehrere Autos brennen in der Nacht

Sollstedt - In der Nacht zu Pfingstmontag haben in Sollstedt (Landkreis Nordhausen) mehrere Autos gebrannt.

In der Nacht musste die Feuerwehr in der Sollstedter "Glückaufstraße" ausrücken. Zwei Fahrzeuge waren in Flammen aufgegangen. © Privat/Silvio Dietzel

Nach ersten Informationen der Polizei waren gegen 2.20 Uhr in der "Glückaufstraße" zwei Fahrzeuge aus bislang noch unbekannten Gründen in Flammen aufgegangen.

Die Freiwillige Feuerwehr aus Sollstedt und Wülfingerode konnte den Brand löschen. Nichtsdestotrotz entstand an den beiden Autos an Gesamtschaden von rund 25.000 Euro.