Betrunken und aggressiv: Mann verletzt zwei Polizisten im Freibad

Stein - In einem Freizeitbad im Landkreis Fürth hat ein Betrunkener am Sonntagnachmittag die Polizei auf den Plan gerufen. Der Mann muss sich nun für sein Verhalten sogar strafrechtlich verantworten.

Ein Freibadbesuch am Sonntagnachmittag endete für einen 31 Jahre alten Mann mit Strafanzeigen. © Moritz Frankenberg/dpa

Wie die Polizei bekannt gab, ereignete sich der Vorfall gegen 16 Uhr in der Albertus-Magnus-Straße in Stein.

Zeugen alarmierten die Beamten wegen einer stark alkoholisierten Person, die durch ihr aggressives Verhalten auffallen würde.

Die Einsatzkräfte trafen im Freibad angekommen auf die besagte Person - und diese schien von den Ordnungshütern wenig beeindruckt zu sein.

"Da sich der offensichtlich alkoholisierte Mann auch gegenüber den Beamten aggressiv zeigte, nahmen ihn die Einsatzkräfte in Gewahrsam", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Pfingstmontag mit.

"Hiergegen setzte sich der 31-Jährige jedoch vehement zur Wehr und verletzte dabei zwei Polizeibeamte." Sie konnten jedoch ihren Dienst fortsetzen.