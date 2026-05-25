Betrunken und aggressiv: Mann verletzt zwei Polizisten im Freibad
Stein - In einem Freizeitbad im Landkreis Fürth hat ein Betrunkener am Sonntagnachmittag die Polizei auf den Plan gerufen. Der Mann muss sich nun für sein Verhalten sogar strafrechtlich verantworten.
Wie die Polizei bekannt gab, ereignete sich der Vorfall gegen 16 Uhr in der Albertus-Magnus-Straße in Stein.
Zeugen alarmierten die Beamten wegen einer stark alkoholisierten Person, die durch ihr aggressives Verhalten auffallen würde.
Die Einsatzkräfte trafen im Freibad angekommen auf die besagte Person - und diese schien von den Ordnungshütern wenig beeindruckt zu sein.
"Da sich der offensichtlich alkoholisierte Mann auch gegenüber den Beamten aggressiv zeigte, nahmen ihn die Einsatzkräfte in Gewahrsam", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Pfingstmontag mit.
"Hiergegen setzte sich der 31-Jährige jedoch vehement zur Wehr und verletzte dabei zwei Polizeibeamte." Sie konnten jedoch ihren Dienst fortsetzen.
Der Mann wurde festgenommen und eine Blutentnahme wurde veranlasst. In erwartet ein Verfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.
Titelfoto: Moritz Frankenberg/dpa